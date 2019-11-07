Hayatın değerini anlamak için tabuta girdiler
DSÖ’ye göre intihar oranı dünya ortalamasının iki katı olan Güney Kore’de 25 bin kişi tabuta girdi.
Bir cenaze şirketinin 7 yıl önce başlattığı “canlı cenaze” terapi seanslarına şimdiye kadar binlerce kişinin katıldığı bildirildi.
Seanslara katılanlar “hayatın değerini anlamak” için kefen giyerek 10 dakika süreyle tabutun içine giriyor. Başkent Seul’de Hyowan Terapi Merkezi’nde düzenlenen seanslara çocuklar dahil her yaştan kişinin ilgi gösterdiği belirtiliyor.