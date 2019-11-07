Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7453
  • 6,3622
  • 275.785
  • 101895
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hayatın değerini anlamak için tabuta girdiler

Hayatın değerini anlamak için tabuta girdiler

Hayatın değerini anlamak için tabuta girdiler

DSÖ’ye göre intihar oranı dünya ortalamasının iki katı olan Güney Kore’de 25 bin kişi tabuta girdi.

Bir cenaze şirketinin 7 yıl önce başlattığı “canlı cenaze” terapi seanslarına şimdiye kadar binlerce kişinin katıldığı bildirildi. 

Seanslara katılanlar “hayatın değerini anlamak” için kefen giyerek 10 dakika süreyle tabutun içine giriyor. Başkent Seul’de Hyowan Terapi Merkezi’nde düzenlenen seanslara çocuklar dahil her yaştan kişinin ilgi gösterdiği belirtiliyor. 


Serdar Ortaç'tan şaşırtan hamle! Veda etti
70 yaşında 3. kez baba oluyor
Her Yerde Sen dizisinden hayranlarını üzen haber
Demet Özdemir'den 'Evim' dizisiyle ilgili beklenen açıklama
Ünlü oyuncu sapığı ifşa etti: 'Tanıyan varsa...'
<p>Süveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege Denizi´ne ulaşan balık türler

Düşmanı Yok, Sayıları Hızla Artıyor... Balon Balığı Tehlike Saçmaya Devam Ediyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Baraj gölü yeşile dönmüştü! Korkutan görüntünün nedeni belli oldu

S-400 satın almaya karar vermişlerdi! ABD tehdit edince vazgeçtiler