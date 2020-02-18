Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0494
  • 6,5574
  • 307.678
  • 120792
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. 'Hayat Güzeldir' filmi, İdlib'de gerçek oldu! Uçak ve bomba seslerinin bir oyun olduğunu öğretmiş

'Hayat Güzeldir' filmi, İdlib'de gerçek oldu! Uçak ve bomba seslerinin bir oyun olduğunu öğretmiş

'Hayat Güzeldir' filmi, İdlib'de gerçek oldu! Uçak ve bomba seslerinin bir oyun olduğunu öğretmiş

Savaşı, çocuğuna bir oyun gibi yansıtmaya çalışan babanın hikayesinin anlatıldığı "Hayat Güzeldir" filmi, İdlib'de gerçek oldu.

Ailesiyle İdlib'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada kasabasına sığınan Abdullah Muhammed, dört yaşındaki kızı Selva'nın savaştan psikolojik olarak etkilenmesini engellemek için, ona bomba ve uçak seslerinin, aslında bir oyun olduğunu öğretti. Aile, yakınlarına düşen her bombada, gülerek Selva'yla birlikte oyunu sürdürüyor.

Minik Selva ve ailesinin yaşadıkları, bir yardım kuruluşunda çalışan Mehmet Alğan tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Selva'nın babasıyla 'oyun oynarken' çekilmiş videosunu yayınlayan Alğan, görüntüleri "Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok" notuyla paylaştı.

Görüntülerde arkadan bomba sesleri gelirken, kahkahalar atan minik Selva ve babası görünüyor.

Selva ve babasının yaşadıkları, 2. Dünya Savaşı sırasında, küçük oğluyla birlikte toplama kampına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğuna, savaşı bir oyun gibi yansıtmasını konu alan "Hayat Güzeldir" filmini hatırlattı. Filmde baba, oğluna, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak gerçek bir tank kazanacağını söylüyor.

(AA)


Hadise aşkı bir kez daha ele verdi!
Acun Ilıcalı'nın şovu Survivor'a damga vurdu!
Demet Akalın'dan Burcu Esmersoy'a destek
Sürpriz aşk patladı!
Şeyma'nın paylaşımı olay oldu: Acun farkı!

HDP Önünde Eylem Yapan Bir Anne Daha Evladına Kavuştu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tokat'a özgü bez sucuklara büyük ilgi

Hangi ülke nükleer silahlara sahip?