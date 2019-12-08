'Hayalim, sorunları geride bırakmak'

Beykoz Belediyesi tarafından ilçeyi tüm yönleriyle ele alan ‘Beykoz Sempozyumu 2019’un açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Belediye Başkanı Murat Aydın, Kaymakam Ahmet Katırcı, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman’ın yanı sıra çok sayıda akademisyenin katıldı.

BEŞİ BİR YERDE

Beykoz’un eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Murat Aydın, “Beykoz, tek bir özelliği olan ilçe değildir. Anadolu’daki yaygın tabirle söylersek, boğazında ‘beşi bir yerde’ taşıyan bir gelin gibidir” dedi. Sorunlarını geride bırakmış bir Beykoz hayaliyle yola çıktıklarını hatırlatan Aydın, eğitim, kültür, turizm, teknoloji, spor başta olmak üzere sempozyumun Beykoz’un hedeflerinin belirlemesinde katkısı olacağını söyledi. 107 akademisyen ve uzmanların katkısıyla 67 tebliğ sunulacağını kaydeden Belediye Başkanı Aydın, sempozyumu her yıl tekrarlayacaklarını da sözlerine ekledi.