Hawking'den ilham aldı, konuşma cihazı üretti

Türk bilim insanı Canan Dağdeviren ALS hastası dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Prof. Stephen Hawking’e ithafen geliştirdiği yeni cihazın klinik çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Harvard Üniversitesi’nden ödülü de bulunan Dağdeviren, “Yüze yapıştırılan cihaz, en küçük mimiği bile algılayıp, bilgisayara aktarıyor ve kas hastalarının konuşmasını sağlıyor. Cihaz sayesinde ‘acıktım, seni seviyorum’ diyebilirsiniz dedi. Kadir Has Üniversitesi’nin akademik yıl açılış töreninde 2,5 yıldır üzerinde çalıştığı projesini anlatan Dağdeviren, Prof. Stephen Hawking’i 2016 yılında Harvard Society’de ağırladığı gece Hawking’in konuşma güçlüğünü fark edip bu projeye başladıklarını söyledi.

MAİL BİLE ATABİLİYOR

Dağdeviren, “ Sadece ALS değil birçok hastalık nedeniyle konuşma güçlüğü çeken hastaların bilgisayar sayesinde karşısındaki kişiyle iletişimi daha iyi sağlaması için bu cihazı geliştirdik. ALS hastalığına hastalarının bir cümleyi kurabilmesi için çok vakit harcaması gerekiyor ve yoruluyor. Hawking’i misafir ettiğimiz gece bu projeyi yapmaya karar vermiştim. Herhangi bir mimiği, yüz kaslarınızda meydana gelen hareketleri bilgisayara aktarıp konuşmayı sağlayabileceksiniz, e-mail atabileceksiniz ” dedi.

CİHAZI HERKES KULLANABİLECEK

Cihaz için özel bir program geliştirildiğini belirten Dağdeviren, “Cihazı konuşma problemi olan herkes kullanabilecek. Hatta konuşma problemi çekmeseniz dahi yüzünüze yapıştırdığınız küçük cihazlar sayesinde özel mesajları kimsenin anlayamayacağı bir şekilde karşı tarafa çok rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. Bilgisayar, geliştiren bir program sayesinde mimiklerimizi okuyacak. Cihaz, 5 yıldan kısa bir sürede cihazın marketlerde satılabilecek” dedi.