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09 Eylül 2020 Çarşamba 21:20 | Son Güncelleme:

Havada tehlikeli karşılaşma! Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi

Havada tehlikeli karşılaşma! Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi

Rus Su-27 tipi savaş uçağı Baltık Denizi üzerinde ülke sınırlarına yaklaşan ABD'ye ait Boeing RC-135 ve İsveç'e ait keşif uçaklarını engelledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Eylül’de Rus savaş uçağının ABD ve İsveç’e ait keşif uçaklarını engellediği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

DHA'nın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 tipi savaş uçağının Baltık Denizi üzerinde ülke sınırlarına yaklaşan ABD’ye ait Boeing RC-135 ve İsveç’e ait keşif uçaklarını engellediğini duyurdu. Bakanlık, Su-27 savaş uçağının kokpitinden engelleme anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.

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