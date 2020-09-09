09 Eylül 2020 Çarşamba 21:20 | Son Güncelleme:
Havada tehlikeli karşılaşma! Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi
Rus Su-27 tipi savaş uçağı Baltık Denizi üzerinde ülke sınırlarına yaklaşan ABD'ye ait Boeing RC-135 ve İsveç'e ait keşif uçaklarını engelledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Eylül’de Rus savaş uçağının ABD ve İsveç’e ait keşif uçaklarını engellediği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
DHA'nın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 tipi savaş uçağının Baltık Denizi üzerinde ülke sınırlarına yaklaşan ABD’ye ait Boeing RC-135 ve İsveç’e ait keşif uçaklarını engellediğini duyurdu. Bakanlık, Su-27 savaş uçağının kokpitinden engelleme anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.