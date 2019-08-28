Havada inanılmaz tesadüf! 'Misafir' pilot uçağı kurtardı

İngiltere’nin Manchester kentinden, Portekiz’in özerk bölgesi Madeira Adası’na sefer yapan, İngiliz Jet2 havayolu şirketine ait yolcu uçağının kaptan pilotu, henüz belirlenemeyen bir sebeple fenalaşarak bayıldı. Yan koltuğa alınan kaptan pilota oksijen maskesiyle müdahale edilirken, kontrolü alan yardımcı pilota uçakta bulunan ve tatile gittiği öğrenilen başka bir Jet2 pilotu da kokpite girerek yardım etti. Yardımcı pilotun yetersizliği nedeniyle uçağı ‘misafir’ pilotun indirdiği öğrenildi. Olay nedeniyle uçak en yakın meydan olan Porto’ya acil iniş kararı aldı. Yerel medyaya konuşan yolculardan Andrea Rose, “Birçoğumuz, uçağı Porto’ya indiren kişinin, tatile giden bir Jet2 pilotu olduğunu öğrendik. Kabin ekibi iyi iş çıkardı. Herkes sakindi. Güvenli iniş için minnettarız ve umarım pilotun sağlık durumu iyidir” dedi.

HAVAYOLLARI ÖZÜR DİLEDİ

Uçak güvenli bir şekilde Porto’ya inerken, baygın pilotun tekerlekli sandalye ve oksijen maskesiyle uçaktan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Pilotun durumuyla ilgili açıklama yapılmazken, Jet2 Havayolları yolculardan özür dilediği bir açıklama yayınladı.