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  3. Havada gergin anlar! ABD savaş uçağı Rus uçağına önleme yaptı

Havada gergin anlar! ABD savaş uçağı Rus uçağına önleme yaptı

Havada gergin anlar! ABD savaş uçağı Rus uçağına önleme yaptı

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 savaş uçaklarının, Alaska yakınlarında Rus uçaklarına önleme yaptığı bildirildi.

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 savaş uçaklarının, Alaska yakınlarında Rus uçaklarına önleme yaptığı bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığından (NORAD) yapılan yazılı açıklamada, "Alaska Tanımlanmış Hava Savunma Sahası"na giren Rusya'ya ait 2 "IL-38" tipi denizaltısavar uçağına ABD savaş uçaklarıyla önleme yapıldığı ifade edildi.

Önlemenin, Aleut Adaları'nın kuzeyinde Bering Denizi üzerinde yapıldığı aktarılan açıklamada, Rus uçaklarının ABD veya Kanada'nın ulusal hava sahasını ihlal etmediği de kaydedildi.


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