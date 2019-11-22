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  3. Havada can pazarı! 347 yolcu taşıyan uçak havada alev aldı

Havada can pazarı! 347 yolcu taşıyan uçak havada alev aldı

Havada can pazarı! 347 yolcu taşıyan uçak havada alev aldı

Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan 347 yolculu uçağın motorlarından biri teknik arıza nedeniyle alev aldı. Uçak, acil iniş yaptı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, dünyanın en işlet 5’inci havalimanı olarak kabul edilen Los Angeles Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan Filipinler Havayolları’na ait yolcu uçağının, kalkıştan hemen sonra motorlarından biri alev aldı. 347 yolcuyu taşıyan uçak havalimanına acil iniş yaptı.

‘KALKIŞTAN HEMEN SONRA PATLAMA SESLERİ DUYDUK’

Yerel medyaya konuşan yolcular, kalkıştan hemen sonra patlama sesi duyduklarını belirtti. Yolculardan birinin kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın motorundan ateş çıktığı görüldü. Öte yandan, alevleri gören yolcuların panik içinde çığlık attıkları bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, yolcuların başka bir uçuşa transfer edildiği, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi. Filipinler Havayolları’ndan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

(DHA)


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