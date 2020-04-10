Havada büyük kriz... Rus savaş uçakları havalandı!
Rus Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz hafta Rusya hava sahasını ihlal eden 22 jet tespit etti. Platformların hava sahası yakınlarında keşif faaliyetlerinde bulunduğu belirtilirken, müdahale için Rus savaş uçaklarının iki kez havalandığı açıklandı.
Kuvvet’in resmi gazetesi Krasnaya Zvezda hava sahası ihlalleriyle ilgili infografik yayımladı. Rusya, hava sahasını keşif ve gözlem maksatlı ihlal eden beş adet İHA’yı tespit etti.
Mart ayının sonunda Rusya hava sahasına yakın 24 jetin keşif faaliyetinde bulunduğu gözlemlenmişti. Daha öncesinde Grönland, İzlanda ve Birleşik Krallık hattında eğitim faaliyetlerini normalden daha güneyde icra eden Rusya, Norveç'e ait F-35A Lightning II'lerin ilk defa Tu-142 önleme görevine çıkmasına neden olmuştu.