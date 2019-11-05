Hava kirliliğine 'plaka' önlemi

Delhi’de PM 2.5 seviyesi 479’a, yani güvenli seviye eşiğinin yaklaşık 20 katına ulaşmış durumda. Yetkililer trafiğe çıkan araç sayısını azaltacak tedbirler almaya başladı. Dünden itibaren plaka numarası tek ve çift rakamla biten özel araçlar aynı gün trafiğe çıkamayacak. Uygulamayı ihlâl eden sürücülere yaklaşık 56 dolar ceza kesilecek. Toplu taşıma araçları, ambulanslar, polis arabaları, taksiler ve iki tekerlekli taşıtların yanı sıra, arabada tek başına bulunan kadınlar uygulamadan muaf tutulacak.