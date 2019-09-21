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  3. Hastaneye test yaptırmaya gitti! Kanının rengini görünce şaşkına döndü

Hastaneye test yaptırmaya gitti! Kanının rengini görünce şaşkına döndü

Hastaneye test yaptırmaya gitti! Kanının rengini görünce şaşkına döndü

Amerika'da 25 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadının kanı, diş ağrısını geçirmek için reçetesiz aldığı bir ağrı kesiciyi kullandıktan sonra lacivert renge döndü.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre; New York'ta doktorları bile hayrete düşüren kadının, diş ağrısını geçirmek için reçetesiz aldığı bir ağrı kesici kullandıktan sonra bu hale geldiği açıklandı. New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan makaleye göre; diş ağrısı nedeniyle kullandığı topikal bir ağrı kesici kullanan kadın, ertesi sabah uyandığında kendisini çok güçsüz hissediyordu. Hastaneye kaldırılan hastanın ellerinin ve tırnaklarının mavimsi olduğu belirtildi. Test yapmak için alınan kanın lacivert olduğunu gören doktorlar, yapılan testin ardından kadının kanındaki oksijen seviyesinin düştüğünü tespit etti.

PANZEHİR SAYESİNDE İYİLEŞTİ

Dr. Otis Warren, durumun benzokain içeren bir uyuşturucu madde tarafından tetiklendiğini söyledi.  Hasta, panzehir verilmesi üzerine dakikalar içinde daha iyi hissettiğini bildirdi.  Reçetesiz kullanılan ilaçların tehlikesine dikkat çeken Warren, "İnsanların tehlikeli bir şey olabileceği hakkında hiçbir fikri yok. Bunlar hafif bir yan etki değil" dedi.

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