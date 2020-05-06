Hastane çalışanlarına zarf gitti! 1 milyon dolarlık gizemli bağış

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden hastane çalışanlarına, kimliği bilinmeyen bir hayırsever tarafından 1 milyon dolar bağış yapıldı. Bağış sahibinin hastane çalışanlarına yazdığı notta, “Toplumumuzu iyileştirmek adına verdiğiniz mücadele için teşekkür ederiz. Sizi kahraman yapan bu insanlığınızdır” ifadesine yer verdiği belirtildi.

Çeki, hastane yöneticisi Dr. Nanette Mickiewiz gösterdi.

BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI



1 milyon dolarlık bağışın hastanedeki hemşire, tekniker, temizlik personeli gibi haftada ancak 600-800 dolar arası kazanan çalışanlar için yapıldığının da altı çizildi. Yapılan bağış, hastane çalışanlarına büyük sevinç yaşattı.