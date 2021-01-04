Harvardlı bilim insanından çarpıcı sözler: Oumuamua'yla ilgili gerçeği açıkladı
Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Prof. Loeb, 2017'de gezegenimize yakın geçen gök cisminin Dünya dışı medeniyetlere ait olduğuna dair ciddi bulgulara sahip olduğunu yazdı.
Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Prof. Avi Loeb, 2017’de Dünya’ya Dünya dışı zeki yaşama ait bir cismin 3 yıl önce dünyanın yakınından geçtiğini iddia etti. Söz konusu cisim Hawaii’deki Panoramik Araştırma Teleskobu (Pan-STARRS) tarafından tespit edilmiş ve Oumuamua (Gözcü) olarak adlandırılmıştı. Loeb, ‘Dünya dışı: Dünya’nın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşaretleri’ adlı kitabında bu nesnenin 6 Eylül 2017’de Güneş Sistemi’nin yörünge düzlemi tarafından yakalandığını belirterek ‘Dünya ile ilgili gözlem yapmış olabilir’ ifadesini kullandı.
GÜNEŞ’E ÇOK FAZLA YAKLAŞTI
Loeb Oumuamua’nın normal uzay nesneleri için eşi benzer görülmemiş puro benzeri şekline dikkat çekti. Loeb’, cismin güneş sisteminden geçerken ‘Güneş’e alışılmadık yakınlığı’na da dikkat çekti ve dünya dışı bir medeniyetin geçiş yaparken güneşi incelemiş olabileceğini belirtti. Loeb , Oumuamua’nın Güneş’ten uzaklaştığında yavaşlamak yerine, ‘istatistiksel olarak önemli ölçüde’ hızlandığını da yazdı.
BİR ARAŞTIRMA SONDASI OLABİLİR
Loeb, cismin yüzeyinin tipik Güneş Sistemi asteroitlerinden veya kuyrukluyıldızlarından en az on kat daha yansıtıcı olduğunu söyledi. Loeb nesnenin Dünya dışı varlıklar tarafından gönderilen disk şeklinde bir sonda olabileceğini iddia etti.
• "Dünya ile ilgili gözlem yapmış olabilir."
• "Oumuamua, Güneş'ten uzaklaştığında yavaşlamak yerine istatistiksel olarak önemli ölçüde hızlandı."