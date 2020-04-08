Harry Potter serisinin yazarı koronavirüsü bu yöntemle yendi

Dünyanın en çok kazanan yazarları arasında olan J.K Rowling, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen Queens Hastanesi'nden bu doktorun nefesle ilgili semptomları nasıl rahatlattığını izleyin. 2 hafta boyunca Covid 19 ile ilgili tüm semptomları gösterdim. (Ancak test olmadım) Doktor olan kocamın bu tavsiyesini uyguladım. Şu anda tamamen iyileştim ve bu yöntem çok işime yaradı" diye yazdı.

"HİÇBİR KÖTÜ YAN ETKİSİ YOK"



Rowling, hayranlarından gelen içten mesajlara teşekkür ederek, "Doktor tavsiyesi olan bu yöntemi uygulayın. Tamamen ücretsiz ve hiçbir kötü yan etkisi de yok. İşinize çok yarayacak. Herkes güvende kalsın" diye de sözlerine ekledi.