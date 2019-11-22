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Hapisten 1 milyon dolar çarptı

Hapisten 1 milyon dolar çarptı

İnternet üzerinden soygunculuk suçlamasıyla Nijerya’da 24 yıl hapis cezası alan bir mahkum, hapishanenin interneti vasıtasıyla 1 milyon dolarlık soygun daha yaptı.

Nijerya’da internet üzerinden dolandırıcılık yapmak suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan bir mahkum, yüksek güvenlikli hapishanede yine internet üzerinden 1 milyon dolarlık dolandırıcılık yaptı. Soruşturmada Hope Olusegun Aroke adlı 28 yaşındaki mahkumun, cezaevindeyken sık sık hasta olduğunu söyleyerek hastaneye gittiği ancak bunun yerine karısı ve çocuklarıyla otellerde kaldığı, davetlere katıldığı ve lüks arabalar ve evler satın aldığı belirtiliyor. Aroke’nin hapishanedeyken farklı isimlerle iki banka hesabı açtığı, cep telefonu ve karısının banka şifre cihazıyla hücresinden para transferleri yaptığı belirlendi. 2012’de Malezya’dan ülkesine dönüşünde gözaltına alınan Aroke, o dönemde savcılar tarafından “iki kıtaya yayılan karmaşık bir internet dolandırıcılığı şebekesinin elebaşı” olarak nitelenmişti.

ŞEBEKENİN ELEBAŞI

2015’te hüküm giyen Aroke, Lagos’ta ağır ceza alan kişilerin tutulduğu Kirikiri hapishanesine gönderilmişti. BBC Lagos muhabiri Nduka Orjinmo, soruşturmanın birçok Nijeryalıyı şoke ettiğini belirterek “Birçok kişi, ülkenin en yüksek güvenlikli hapishanesinde tutulan bir mahkumun nasıl bu kadar rahat hareket edebildiğini sorguluyor” dedi.


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