Hapishanedeki mektubu ortaya çıktı! 'Casus ol serbest kal'

İngiliz The Guardian gazetesi, başkent Tahran'daki Evin Cezaevi'nden sızdırılan ve Gilbert tarafından yazıldığı ileri sürülen mektuplara dayandırdığı haberinde, İranlı yetkililerin Avustralyalı kadın akademisyene serbest bırakılması karşılığında kendisini casus olarak istihdam etme teklifinde bulunduğunu yazdı.

Gilbert'in Temmuz-Aralık 2019 tarihlerinde İranlı yetkililere gönderdiği ifade edilen mektuplarda, "tutukluluğunun politize edildiğinden ve cezaevinde kötü koşullarda kaldığından şikayet ettiği" kaydedildi.

Avustralyalı akademisyenin bir başka mektubunda yazdığı ifadelerden ise "İranlı yetkililerin kendisine casusluk teklifinde bulunduğu ve teklifin Gilbert tarafından reddedildiğinin anlaşıldığı" belirtildi.

The Guardian'a göre, Gilbert, İranlı yetkililere yazdığı mektubunda, "Lütfen bu mektubu İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Birimi ile çalışmak için bana sunduğunuz teklifin resmi ve kesin bir reddi olarak kabul edin. Hiçbir şartta bu kararımı değiştirmeye ikna olmayacağım. Ben bir casus değilim. Hiçbir zaman bir casus olmadım ve hiçbir ülkenin casusluk organizasyonu adına çalışmakla ilgilenmiyorum. İran'dan ayrıldığımda zorbalık ve tehditlerin gölgesi altında değil, özgürce yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Avustralyalı akademisyenin cezaevi yetkililerine yazdığı bir başka mektubunda ise kendisinin masum olduğunu ve "delilsiz ve düzmece suçlamalarla" hapiste tutulduğunu ifade ettiği aktarıldı.

- AVUSTRALYALI AKADEMİSYEN EYLÜL 2018'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

İngiliz medyası, geçen yıl eylülde biri akademisyen olmak üzere Avustralya-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip iki kadın ve Avustralyalı bir erkeğin farklı zamanlarda İran'da tutuklanarak Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulduğunu ve akademisyenin 10 yıl hapse mahkum edildiğini duyurmuştu.

Bunun ardından Avustralya hükümeti de haberi teyit etmiş ancak tutuklu vatandaşlarının isimlerini ve kendilerine isnat edilen suçlamaları açıklamamıştı.

Tutuklu iki kişinin seyahat blog yazarı ve sosyal medya fenomeni Mark Firkin ve Jolie King çifti olduğu bilgisi daha sonra medyada yer almıştı. Birkaç gün sonra da akademisyenin Melbourne Üniversitesi'nde Orta Doğu üzerine çalışmalar yapan Kylie Moore-Gilbert olduğu açıklanmıştı. Daha sonra Gilbert'in Eylül 2018'de İran'da gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili de 17 Eylül 2019'da biri casusluk suçlamasıyla olmak üzere 3 Avustralya vatandaşının tutuklandığını ve Gilbert'in vatandaşı olduğu ülke değil, başka bir ülke adına casusluk faaliyetinde bulunduğunu açıklamıştı. İsmaili, Gilbert'in mahkeme tarafından 10 yıl hapse mahkum edildiğini belirtmişti.

Diğer iki Avustralyalı ise 5 Ekim'de serbest bırakılmıştı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marisa Payne, Gilbert'in durumunu ‘"karmaşık" olarak nitelendirerek, "İran hükümeti ile görüşmelerimize devam ediyoruz, mahkum olduğu suçlamalarını kabul etmiyoruz ve Avustralya’ya geri gönderilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)