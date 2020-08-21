Hanau kurbanları ülke çapında anıldı

Başta Hanau ve Berlin olmak üzere ülke genelinde düzenlenen yürüyüşler ve mitinglerle, 4’ü Türk kökenli 9 kişi ölümlerinin 6’ncı ayında anıldı. Öte yandan Frankfurt’ta gözaltına aldıkları 29 yaşındaki kişiye şiddet uygulayan üç polis memuru görevden uzaklaştırıldı. İncelenen görüntüde polislerin gözaltına aldıkları kişiye yönelik davranışlarının net görülmesi üzerine iki polis hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı kaydedildi.