21 Ağustos 2020 Cuma 04:05 | Son Güncelleme:
Hanau kurbanları ülke çapında anıldı
Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden 9 göçmen kökenli için anma etkinlikleri düzenlendi.
Başta Hanau ve Berlin olmak üzere ülke genelinde düzenlenen yürüyüşler ve mitinglerle, 4’ü Türk kökenli 9 kişi ölümlerinin 6’ncı ayında anıldı. Öte yandan Frankfurt’ta gözaltına aldıkları 29 yaşındaki kişiye şiddet uygulayan üç polis memuru görevden uzaklaştırıldı. İncelenen görüntüde polislerin gözaltına aldıkları kişiye yönelik davranışlarının net görülmesi üzerine iki polis hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı kaydedildi.