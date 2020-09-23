Hamisinden YPG/PKK'ya operasyon güvencesi

Yerel kaynaklardan edilen bilgiye göre, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, önceki gün Suriye’nin Haseke ve Deyrizor illerinde YPG/PKK elebaşları ve Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcileriyle yaptığı toplantıda Türkiye’nin artık bölgeye operasyon düzenlemeyeceğini iddia etti. Jeffrey’nin bölgeye ziyareti kapsamında, YPG/PKK’lı teröristler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi’nin (KDP) himaye ettiği ENKS arasında ‘ortak yönetim’ pazarlığı yapılıyor. 40 kişiden oluşan kara mercii heyetin yarısını YPG/PKK, diğer yarısını da ENKS belirledi.

‘BİR AN ÖNCE ANLAŞIN’



Haseke’deki görüşmede tarafların bir an önce uzlaşmaya varmasını isteyen Jeffrey, Deyrizor’da ise YPG/PKK’nın sözde askeri konseyi ve yerel meclis üyeleriyle buluştu. Örgüt ile ENKS, ABD’nin baskıları neticesinde Haseke’de “Duhok Anlaşması”nı temel alarak müzakerelere devam kararı aldı. ENKS, PKK’nın Kandil kadrolarının bölgeden gönderilmesi ve sivillerin zorla silah altına alınmasına son verilmesi gibi konularda istediklerini alamadı.

DUHOK ANLAŞMASI



İlk görüşmelerde 2014 yılında iki grup arasında varılan sözde Duhok anlaşması tekrar ele alındı. 2014 yılında uygulanmayan sözde anlaşmaya göre ENKS ile terör örgütü PYD’nin Suriye’nin kuzeyindeki siyasi oluşumda eşit oranlarda söz sahibi olmaları öngörülüyor. İki gruba yüzde 40’ar temsiliyet öngörülüyor.

RUSYA ÖRGÜTLE ORTAK DEVRİYEDE



Suriye’nin kuzeyinde Rusya’nın kontrolündeki bölgeden aktarılan görüntülerde, Rus askeri aracından inen YPG’li terörisler dikkat çekti. Rakka’dan Haseke bölgesine kadar M4 karayolundaki araçlara eşlik edip trafiğin düzenli bir şekilde akışının denetlendiği devriyelerden birinde, Rus askeri polisine ait zırhlı aracın içerisinden bir YPG’li indi. Görüntülerde, YPG’linin üzerinde örgüte ait işaret ve hücum yeleği dikkat çekti.