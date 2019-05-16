Hami devlet ne demek? Hami devlet ne anlama geliyor? Hami devlet nedir?

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ülkesinin Washington Büyükelçiliğinin korunması için Türkiye'nin 'hami devlet' olmasını teklif ettiklerini söyledi. Peki, "Hami Devlet" ne anlama geliyor?



HAMİ DEVLET NE DEMEK?



Hami kelimesi 'koruyucu' anlamına geliyor.



'TÜRKİYE'Yİ HAMİ DEVLET OLARAK ÖNERDİK'



Venezuela BM temsilcisi Moncada, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında ABD yönetiminin, Venezuela'nın Washington Büyükelçiliğinin boşaltılması kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile Venezuela arasında diplomatik ilişkilerin kesildiğini ve Viyana Sözleşmesindeki diplomatik ilişkiler kapsamında ABD'nin başkent Caracas'taki büyükelçiliği için üçüncü bir ülke olan İsviçre'yi ''koruyucu devlet'' olarak seçtiğini belirten Moncada, 'Biz de Türkiye'yi hami devlet olarak önerdik. Teklifimize 'biz sizi tanımıyoruz' diyerek hayır dediler, Guaido'yu tanıdıklarını söylediler.' dedi.