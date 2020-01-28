Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9432
  • 6,548
  • 301.056
  • 119802
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hamas'tan 'Yüzyılın Anlaşması' için ilk açıklama

Hamas'tan 'Yüzyılın Anlaşması' için ilk açıklama

Hamas'tan 'Yüzyılın Anlaşması' için ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı Yüzyılın Anlaşması konusunda Hamas'tan yapılan ilk açıklamada, Kudüs'e dair söz konusu planların 'agresif' ve 'safsata' olduğu belirtildi.

Gazze'deki Hamas yöneticisi Sami Ebu Zuhri, "Trump'ın açıklaması agresif bir açıklama ve büyük bir öfke yaratacak" dedi.

Rueters'a konuşan Zuhri, "Trump'ın Kudüs'e dair açıklamaları safsatadan ibaret ve Kudüs her zaman Filistinlilerin olacak. Filistinliler bu anlaşmaya karşı çıkacak ve Kudüs her zaman Filistinlilere ait olarak kalacak" ifadelerini kullandı.


Ceyda Ateş'ten duygusal veda
Özcan Deniz'e bir şok daha!
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi hakkında konuştu!
Melek Baykal 36 yıllık evlililiğini bitirme kararı aldı!
Arka Sıradakiler'in ünlü oyuncusu EDHO'da!
<p>İddiaya göre, İstanbul´da bir turizm şirketine ait araç, Başakşehir´den aldığı müşteriyi Sapanca´

Taksiciler Yol Kesip Evrak Kontrolü Yaptı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Terörle mücadeleye 'kadın komando astsubaylar' yetiştiriyorlar