Hamas'tan 'Yüzyılın Anlaşması' için ilk açıklama

Gazze'deki Hamas yöneticisi Sami Ebu Zuhri, "Trump'ın açıklaması agresif bir açıklama ve büyük bir öfke yaratacak" dedi.

Rueters'a konuşan Zuhri, "Trump'ın Kudüs'e dair açıklamaları safsatadan ibaret ve Kudüs her zaman Filistinlilerin olacak. Filistinliler bu anlaşmaya karşı çıkacak ve Kudüs her zaman Filistinlilere ait olarak kalacak" ifadelerini kullandı.