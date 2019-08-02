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  3. Hamas İsrail'le anlaşmaların askıya alınması konusunda somut adım bekliyor

Hamas İsrail'le anlaşmaların askıya alınması konusunda somut adım bekliyor

Hamas İsrail'le anlaşmaların askıya alınması konusunda somut adım bekliyor

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu: İsrail ile yapılan anlaşmaların askıya alınması kararı somut adımlar atılmadıkça hiçbir anlam ifade etmiyor.

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail ile imzalanan anlaşmaları askıya alma kararının uygulamaya geçirilmesini bekliyor. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınması kararı somut adımlar atılmadıkça hiçbir anlam ifade etmiyor. Birçok konu hâlâ üstü kapalı durumda." ifadesini kullandı. 
Kanu, Ramallah yönetimini, Filistin güvenlik birimleri ile İsrail arasındaki güvenlik koordinasyonunu durdurmaya, Filistin halkının mücadelesine destek vermeye ve işgalin sorumlularını yargılamaya çağırdı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyinin 25 Temmuz'daki toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alındığını ve bu kararın yürürlüğe konulması için bir mekanizmanın oluşturulacağını duyurmuştu. 

Abbas, açıklamasında, uluslararası topluma "İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesindeki yıkımları başta olmak üzere Filistin topraklarındaki ihlallerini durdurması için derhal harekete geçme" çağrısı yapmıştı. İsrail güçleri, geçen hafta işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı. 

(AA)

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