Hamaney'in Süleymani'nin yerine atadığı yeni lider İsmail Kaani'nin etki alanı daha geniş

Emre ÖZTÜRK

1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak savaşında önemli başarılar elde eden Kaani’nin etki alanı Süleymani’ye göre daha genişti. Kaani, Haşdi Şabi ve Hizbullah gibi silahlı gruplara finansman sağlanmasından doğrudan sorumlu ve İran’ın Afganistan ve Pakistan’daki vekil ordularının operasyonlarının da kurucusu ve yöneticisi durumunda. Yeni komutan Kaani, ayrıca Suriye ve Yemen’deki Afgan Şii milislerden oluşan Liva El Fatimun birliklerinin de yöneticisi konumunda.