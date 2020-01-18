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  3. Hamaney'in sözleri Trump'ı fena kızdırdı! Twitter'dan açtı ağzını yumdu gözünü

Hamaney'in sözleri Trump'ı fena kızdırdı! Twitter'dan açtı ağzını yumdu gözünü

Hamaney'in sözleri Trump'ı fena kızdırdı! Twitter'dan açtı ağzını yumdu gözünü

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Trump için 'palyaço' ifadesini de kullandığı dünkü ABD ve Avrupa hakkındaki açıklamalarına Trump twitter hesabından cevap verdi. Trump 'İran'ın sözde dini lideri, ki son dönemde o kadar da yüce değil, ABD ve Avrupa ile ilgili bazı kötü laflar etmiş. İran'ın ekonomisi kötü gidiyor ve halkı da acı çekiyor. O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli!' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın sözde dini lideri, ki son dönemde o kadar da yüce değil, ABD ve Avrupa ile ilgili bazı kötü laflar etmiş. İran'ın ekonomisi kötü gidiyor ve halkı da acı çekiyor. O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli!" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından, İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.

(AA)


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