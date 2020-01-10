Hamaney, Trump'ı 'photoshop'la tokatladı!

Sitenin, fotoğrafı çarşamba günü Irak’taki Amerikan kuvvetlerinin iki üssüne düzünlenen İran füze saldırısının ardından yayınlanması dikkat çekti. Yayınlanan Trump’ın yüzüne atılan kanlı tokat’ fotoğrafının altına Amerika’nın Süleymani’yi ‘terörist’ olarak göstermeye çalıştığı belirterek; Süleymani suikastının ‘yanlış’ ve ‘haksız’ olduğu ileri sürüldü. İran halkının, Süleymani suikastına gerçekleştiren ABD’ye karşı büyük tepki gösterdiği hatırlatıldı.