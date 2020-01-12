Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8778
  • 6,5392
  • 295.073
  • 118664
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hamaney: Bugünkü şartların nedeni ABD'nin ve müttefiklerinin çıkardığı fesatlardır

Hamaney: Bugünkü şartların nedeni ABD'nin ve müttefiklerinin çıkardığı fesatlardır

Hamaney: Bugünkü şartların nedeni ABD'nin ve müttefiklerinin çıkardığı fesatlardır

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Tahran'da İran lideri Ali Hamaney ile bir araya geldi.

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran lideri, görüşmede bugünkü şartlarda bölge ülkelerinin ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, "Bölge ülkeleri yabancıların telkinlerine kulak vermemelidir." dedi. 

İran'ın defalarca bölge ülkeleriyle daha yakın iş birliğine hazır olduğunu ilan ettiğini ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de bunu açık şekilde dile getirdiğini kaydeden Hamaney, "Elbette özellikle dünyanın diğer ucundan bölgeye gelenler, bölge ülkelerinin iş birliğinin gelişmesini istemiyor fakat bu konunun onlarla bir ilgisi yoktur. Bölge ülkeleri ve halkları artık bu tür dayatmaları ve müdahaleleri kabul etmiyor." ifadelerini kullandı. 

Bölgenin uygun şartlara sahip olmadığına dikkati çeken Hamaney, "Bugünkü şartların nedeni ABD'nin ve müttefiklerinin çıkardığı fesatlardır. Ona (ABD) karşı koymanın tek yolu da bölge arasında yapılacak iş birliğidir." dedi. 

Katar ile İran'ın ilişkilerine de işaret eden Hamaney, "İki ülkenin ekonomik ilişkileri, siyasi ilişkilerin seviyesinde değildir. İran ile Katar arasındaki iş birliği ortak zeminlerde eskisinden daha fazla olmalıdır." diye konuştu. 

- "BÖLGE ÜLKELERİ ARASINDA KAPSAMLI MÜZAKERE YAPILMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Al Sani de Hamaney'in bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin gelişmesi yönündeki düşüncelerine katıldığını ifade ederek, "Bölge ülkeleri arasında kapsamlı müzakere yapılması gerektiğine inanıyoruz." dedi. 

Tahran'da yaptığı görüşmelere ilişkin olarak da Al Sani, "İki ülke arasındaki ortak komisyon toplantısının yaklaşık 3 ay sonra Tahran'da yapılması kararlaştırıldı. İran ile Katar arasındaki ekonomik ilişki seviyesinin siyasi ilişkiler seviyesine yükselmesini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de hazır bulundu.

(AA)


Kubilay Aka ve Miray Daner'in 11 bin TL'lik aşk yuvası!
MasterChef Güzide'den bir villa açıklaması daha
Tolga Sarıtaş Çukur'a katılacak mı? Aras Bulut İynemli yanıtladı
Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı?
İfşa edeyim derken yine ifşa oldu!

Türkiye onu konuştu! Ümmü Gülsüm Kim Milyoner Olmak İster´e damga vurdu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!