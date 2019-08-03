Halife Hafter Libya'da aylardır hedefine ulaşamadı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının üzerinden dört ay geçmesine rağmen kent merkezine girme hedefine ulaşamadı. Hafter güçleri, Trablus'un yakın zamanda ele geçeceğine ilişkin açıklamalar yapsa da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı askeri güçlerin savunma hattını kıramadı. UMH güçleri Hafter'in harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentinin yanı sıra bazı stratejik noktaları da kontrol etmeyi başardı.

Hafter güçleri, 4 Nisan'dan bu yana Trablus'u ele geçirmek için 5 ana cepheden saldırı düzenliyor. UMH güçleri ise Hafter'in saldırılarını geri püskürtmekle beraber saldırı cephelerinin arkasından Hafter'in tedarik hatlarını kesmek için iki cephe açmaya çalışıyor. Trablus'a aylardır giremeyen Hafter güçlerinin, başarısızlıklarına rağmen Trablus ile Misrata arasındaki bağlantı yolunu kesmek için başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune bölgesinde Karabulli cephesini tekrar açması bekleniyor.

Taraflar arasında çatışmaların devam ettiği 7 cephedeki son durum ise şöyle:

1- Eski Trablus Havalimanı: Hafter güçlerinin, karargah ve saldırılarda merkez noktalardan biri olarak kullandığı eski Trablus Havalimanı (2014'ten beri hizmet dışı) cephesinden başkentin merkezine doğru birkaç kez ilerlemeye çalışsa da başarılı olamadı.

Trablus'un güneyindeki havalimanı yolunda çıkan çatışmada Hafter'e bağlı güçlerin En-Nakliyye Askeri Kampı'nı birkaç saat ele geçirmesinin ardından UMH'ye bağlı güçler kampın kontrolünü yeniden sağladı.

UMH güçleri, hem stratejik önemine binaen hem de Hafter'in hava saldırılarını engellemek amacıyla havalimanının kontrolünü yeniden sağlamak için çaba sarf etse de iki taraf arasındaki çatışmalar devam ediyor.

2- Halletul Fercan- Salahaddin: Ana çatışma cephelerinden Halletul Fercan'da en büyüğü ve önemlisi Yermuk olmak üzere çok sayıda askeri karargah bulunuyor. Yermuk Karargahı’nın surları, Hafter güçlerinin başkent Trablus’a doğru saldırılarının kırıldığı şiddetli çatışmalara tanık oldu.

Son aşamada ise UMH birliklerinin birkaç saat süren saldırısının ardından kontrolü yeniden sağlamasıyla Hafter güçleri, Yermuk Karargahı'ndaki kontrolü kaybetti.

3- Ayn Zara: Ana cephelerden bir diğeri de başkent Trablus’un orta kesimlerine yakın Ayn Zara bölgesi. Kontrolünü, Hafter ile UMH güçlerinin paylaştığı bölgede nüfus yoğunluğu nispeten daha yüksek. Ayn Zara'nın alanı da diğer iki cepheye göre daha geniş. Bölgede çok fazla tali yol olması operasyonlarda manevra ve sızmaları kolaylaştırıyor.

Bu bölgedeki Hafter güçlerinin kahir ekseriyeti, Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentinden gelen 9'uncu Tugaydan oluşuyor. Batıdan; Halletul Fercan- Salahaddin, doğudan; Vadi er-Rabi eksenleri ortasında yer alan Ayn Zara'nın güneyinde Kasr bin Gaşir, kuzeyinde de başkentin orta kesimleri bulunuyor.

4- Vadi er-Rabi: Trablus'un güneyindeki ana eksenler arasında bulunuyor. Hafter güçleri, Mitiga Havalimanının yer aldığı Suk el-Cuma Mahallesi'yle başkente doğu cephesinden düzenlediği baskınlar için bu bölgeyi kullanmaya çalışıyor.

Vadi er-Rabi, halihazırda taraflardan herhangi birinin üstünlüğüyle sonuçlanmayan şiddetli vur kaç savaşlarına sahne oluyor.

Bu bölgede, UMH'ye bağlı "Rahabe ed-Diru" Tugayları konuşlanmış durumda. Hafter güçleri ise Terhune'deki 9'uncu Tugaya bağlı birlikleriyle bölgede bulunuyor.

5- Ez-Zatarna: UMH güçleri, Hafter'in batı bölgesindeki en güçlü kolu 9'uncu Tugayın harekat noktası Terhune kenti için tehdit oluşturma hedefiyle Ez-Zatarna cephesini açtı. Hükümet birlikleri bu hamlesiyle Hafter güçlerinin, Terhune'deki kalesini korumak için başkentin güneyindeki çatışma bölgelerinden çekilmesini sağlamaya çalışıyor.

Hafter güçleri, Trablus'un doğu kırsalındaki Tacura bölgesine bağlı Ez-Zatarna'yı ele geçirmek ve kuzey yönünde ilerleyerek Trablus ile Karabulli arasındaki bağlantıyı koparmak istiyor. Hafter güçleri, bu adımlarla UMH'ye en büyük askeri desteği sağlayan Misrata kenti ile başkent arasındaki irtibatı kesmeyi hedefliyor.

Öte yandan Hafter birliklerinin son dönemde Zatarna'yı ele geçirdiği iddiası, UMH güçleri tarafından yalanlandı. 9'uncu Tugaya bağlı unsurlar, Karabulli köprüsüne sızıp Misrata ile Trablus arasındaki bağlantıyı koparmaya çalıştı ancak UMH birlikleri, bu girişimi püskürterek başkentin doğusundaki sahil yolunun güvenliğini sağladı.

6- Sebia: Trablus'un merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Sebia bölgesi, Terhune ile başkentin güneyindeki çatışma noktaları arasında kalıyor. Bölgenin eski havalimanına uzaklığı ise sadece 15 kilometre.

UMH birlikleri, Hafter'in ikmal hatlarını kesme ve kuzeyde ilerleyen güçlerini yalnız bırakma taktiği doğrultusunda birkaç kez Sebia'ya saldırı düzenledi ve bölgenin tamamında da kontrolü sağladı.

Ancak bölge daha sonra Hafter güçlerinin eline geçti. Yine de Sebia'daki ikmal hatları, UMH birliklerinin namlusu altında. Söz konusu durum da bölgeye desteğin ulaşmasını zorlaştırıyor.

7- Şuveyrif: UMH güçleri Misrata'da "Güney Ekseni" adı altında bir güç oluşturdu. Stratejik öneme sahip Şuveyrif bölgesine yerleştirilen bu güçler, çatışma noktalarının uzağındaki ikmal hatlarını hedef aldı.

UMH birlikleri, Hafter güçlerinin yollarını kesmek ve bölgeyi terör örgütü DEAŞ militanlarından temizlemek için Şuveyrif eteklerinden Sirte kentinin güney doğusuna kadar olan bölgede kontrolü sağladı.

Mutabakat Hükümeti güçleri, bu cephede ciddi çatışmalara girmedi ancak burada savaş bölgelerinden çekilen Hafter'e bağlı unsurları gözaltına aldı, El-Cufra Hava Üssü'nden Trablus'un güneyine gitmekte olan silah, mühimmat ve yakıtlara el koydu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 4 aydır devam ediyor.

(AA)