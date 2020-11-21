Hâlâ direniyorlar

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avukatı Rudy Giuliani, Washington’daki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesinde seçimlerde usulsüzlük iddialarına ilişkin basın toplantısında düzenledi. Giuliani ellerinde seçimlerde büyük oranda usulsüzlük ve sonuçları Trump’ın lehine çevirecek kadar çok delil olduğunu öne sürdü. Basın toplantısı esnasında çok terleyen Giuliani’nin saç boyasının yüzüne aktığı anlar kameralara yansıdı. Bu durum sosyal medyada ve Amerikan basınında gündem oldu. Öte yandan seçimde hile iddialarını sürdüren Trump’ın Georgia, Pennsylvania ve Arizona’daki başvuruları reddedildi. Küçük bir oy farkıyla Demokrat aday Joe Biden’ın kazandığı Georgia eyaletindeki yeniden sayım da sonuçlandı. Buna göre eyalette oy sayımında bir hata olmadığı ve kazananın Biden olduğu kesinleşti.