Haksız yaptırımlara Ankara'dan cevap: Yarattığımız hayal kırıklığının sonucudur

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde önceki gün Türkiye’ye Rusya’dan S-400 satın alınması ve Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptırımlar öngören tasarısına Ankara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yasa tasarısının kabul edilmesinin nedeni, (Suriye’nin kuzeyinde) uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığıdır. Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür” denildi.

TRUMP’A TUZAK

Türkiye karşıtı senatörler, yasanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından veto edilmesini önlemek için 100 senatörün üçte ikisinin desteğini arıyor. Tasarı ABD Temsilciler Meclisi’nde 403’e 16 gibi bir farkla kabul edilmişti. Tasarının Senato Genel Kurulu’nda görüşülmesi için net bir takvim bulunmuyor.

BARIŞ PINARI’NI HEDEFLİYOR

Senato’da kabul edilen “ABD’nin ulusal güvenliğini teşvik ve DEAŞ’ın canlanmasının önlenmesi” adlı yaptırım tasarısı Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı ağırlıklı. CAATSA kapsamında yasa tasarısı Başkan Erdoğan ve ailesini hedef alırken bazı bakanlara yaptırımlar öngörüyor. Türkiye’ye silah satışının yasaklanması da yaptırım kapsamında yer alıyor.

ABD’DE TÜRKİYE DÜŞMANLARI SALDIRIYA GEÇTİ

SÖZDE SOYKIRIM SENATODA KABUL EDİLDİ

ABD’de Türkiye karşıtları topyekun saldırıya geçti. Önceki gün Temsilciler Meclisi’nde ‘Türkiye’ye yaptırım’ın kabul edilmesinin ardından bu kez de senato, sözde ‘Ermeni Soykırımının resmen tanınması’na yönelik tasarıyı kabul etti. Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla daha önce üç kez engellenen tasarının oybirliğiyle kabul edildiğini Demokratik Partili Senatör Bob Menendez, twitter hesabından duyurdu. Tasarının yasalaşabilmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın onayı gerekiyor. Türkiye ise daha önce söz konusu tasarının “yok hükmünde” olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.