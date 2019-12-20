Hakimden Müşerref'le ilgili kan donduran istek! Ülke karıştı

Darbe yaptıktan sonra Pakistan'ı 9 yıl yöneten eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e, yasalara aykırı kararlar alma ve vatana ihanet gibi suçlardan birçok dava açılmıştı.



Müşerref, geçtiğimiz günlerde İslamabad kentindeki Karaçi ve Lahor Yüksek Mahkemeleri başkanlarının da yer aldığı özel bir mahkeme tarafından, idam cezasına mahkum edildi.



Dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran kararın ardından Özel mahkemenin karar dosyasındaki bir madde ülkeyi karıştırdı.

Pakistan’daki bir özel mahkemenin Pervez Müşerref hakkında verdiği skandal kararda yer alan ifadeler ve bunun ülke genelinde nasıl bir infiale sebep olduğuna ilişkin yazının tamamını okumak için tıklayınız…