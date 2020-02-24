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Haiti'de polislerle askerler arasında çatışma çıktı

Haiti'de polislerle askerler arasında çatışma çıktı

Haiti'de polislerin, askerlerle çatışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Haiti'de çalışma şartları ve düşük maaşları protesto eden polislerin, askerlerle çatışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, Haiti Ordu Komutanlığından yapılan açıklamada, başkent Port-au-Prince'de bir grup polisin askerlere ateş açtığı belirtilerek, çıkan çatışmada bir polis ve bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Silahlı çatışmada en az 8 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Haiti hükümeti, yaptığı açıklamada, protestolarda çıkan şiddet olaylarını kınayarak, bunların özgürlük ve demokrasiye karşı saldırı niteliğinde olduğunu ifade etti.


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