Hafter'in Türkiye hazımsızlığını Rusya çözecek

Moskova’da Türkiye ve Rusya’nın insiyatifiyle düzenlenen ve Libya’da iç savaşı çözmek için hazırlanan kalıcı ateşkes anlaşmasına isyancı general Halife Hafter imza atmadı ve Moskova’yı terk etti. Libyalıların kendi aralarındaki diyaloğu öne çıkararak akan kanı durduracak olan ateşkes hakkında Rusya’dan önemli bir açıklama geldi. Moskova’daki görüşmelerin sonuca ulaşması için çabaladıklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Hafter Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ateşkes anlaşmasının son haline olumlu bakıyor. Yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı var” dedi. Al Arabiya kanalına konuşan Hafter’e yakın kaynaklar Hafter’in ateşkes anlaşmasını, Türkiye’nin Libya’daki askerlerini geri çekmesine ve Türkiye ile Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki anlaşmaların geçersiz olduğuna dair maddeler içermemesi nedeniyle imzalamamaya karar verdiğini belirtti. Libyalı generalin, darbeci ordusunun Trablus’a girmesine izin verilmesini, Ulusal Birlik Hükümeti kurulup kendisinin kurduğu Tobruk’taki Meclis’ten güven oyu almasını da talep ettiği öne sürüldü.

BAE’DEN SİLAH ALDI

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı kaynaklar, Hafter milislerinin 12 Ocak’ta başlayan ateşkese rağmen saldırılarına devam etmek için Trablus’un güneyinde toplandığını açıkladı. Hafter’in en büyük finansal destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune’ye ulaştığı da belirtildi.

BM: BAĞLI KALIN

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya’daki taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi. Açıklamada, “UNSMIL, Trablus’taki sivil nüfus, evlerini terk eden yüz binlerce insan ve okullarına gidemeyen 116 bin çocuk adına, tarafları ilan edilen ateşkese bağlı kalmaya çağırıyor” denildi.

MERKEL HERKESİ DAVET ETTİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak’ta Berlin’de düzenlenecek olan Libya Konferansı’na Türkiye’nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve İtalya’nın da davet edildiğini açıkladı. Berlin’in Libya’nın meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile ülkenin doğusunu kontrol eden Halife Hafter’i de davet ettiği öğrenildi.

SARRAC’TAN İSTANBUL’DA ÖZEL GÖRÜŞME

Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac, Moskova’daki görüşmeleri sonrası dün İstanbul’a geldi. Taksim’de bir otelde ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüşen ve yaklaşık üç saat boyunca otelde bulunan Sarrac daha sonra Atatürk Havalimanı’na geldi.

BAŞKANIMIZIN ÇABALARI SAYESİNDE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN’e Libya’da ateşkes sürecini değerlendirdi. Meşru hükümete desteğin Libya’daki savaşa denge getirdiğini belirten Kalın, “Bunun sonucu olarak da bir ateşkes var, hala üzerinde çalışıyoruz. Bu sadece cumhurbaşkanımızın çabaları sayesinde mümkün oldu” dedi. ABD-İran gerginliğine de değinen Kalın, “Irak, ABD ve İran’ın güçlerini sınadığı bir savaş meydanı haline geldi. Sorunun asıl kaynağı bu” diye konuştu.

KİMİN SAVAŞ KİMİN BARIŞ İSTEDİĞİ BELLİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hafter’in anlaşmayı imzalamadan çekilmesiyle ilgili olarak TBMM’de gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu durum kimin savaş kimin barış istediğini gösteriyor. Kim Libya’da birlik beraberlik istiyor kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu” dedi. “Biz Libya’da bir ateşkesin sağlanması için üzerimize düşeni yaptık” di,en Çavuşoğlu, Hafter’in bu şekilde devam etmesi halinde Berlin Zirvesi’nin de bir anlamı bulunmayacağını, Türkiye’nin hep BM’nin çabalarını desteklediğini vurguladı. Çavuşoğlu, Rusların, Hafter’in ikna edilmesi için çabalarına devam ettiğini belirterek, “Tüm dünya Türkiye’nin samimi gayretlerini gördü” dedi.

PÜRÜZLER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye olarak bölgede barışın ve huzurun hakim kılınması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, “İdlib’de ve Libya’daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz” dedi. Akar, darbeci General Hafter’in masadan neden kalktığı yönündeki soruya da yanıt verdi. Bunların teknik konular olduğunu ve üzerinde çalışıldığını belirten Akar, İdlib’de de ateşkese uyulduğunu belirten Akar, “Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya ile yakın temas içerisindeyiz. Umudumuz, dileğimiz bir an önce barışın ve huzurun hem İdlib hem Libya’ya gelmesi” ifadelerini kullandı.