Hafter'in hamlesi fiyaskoyla sonuçlandı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Parlamentosu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Hafter’in kendisini tek taraflı bir şekilde "devlet başkanı" ilan etmesi üzerine Parlamento Hammude Ahmed es-Seyyale başkanlığında oturum düzenledi.

Oturumun ardından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin geleceğiyle böyle oynanmasını reddediyoruz. Doğudaki ve batıdaki tüm özgür vatandaşlarımızı, ülkeyi diktatörlüğün geri dönmesinden korumak ve ülkenin birliğini muhafaza etmek için dayanışmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ülkenin birliğini koruyan ve barışçıl siyasi yöntemi benimseyen tüm siyasi girişimlerin de memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Uluslararası topluma ve BM Temsilciliğine, Hafter'in, toplumsal barışı tehdit eden suçlarına karşı yaptırımlar uygulama çağrısında bulunulan açıklamada, Hafter'i destekleyen ülkelerden de tutumunu gözden geçirmesi ve halkın çıkarlarını gözetmesi istendi.

AVRUPA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Fransa, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin, "Çatışmaların tek taraflı kararlarla sona ermeyeceği" tepkisinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Olivier Gauvin, bir gazetecinin "Hafter'in Trablus'a yönelik saldırılara devam edeceğine söz vererek gücün orduya geçtiğini iddia etmesine nasıl tepki veriyorsunuz?" sorusuna yazılı yanıt verdi.

Libya'daki çatışmaların, Birleşmiş Milletlerin (BM) himayesinde iki taraflı diyalog ile çözülebileceğini belirten Gauvin, Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin, "Tek taraflı kararlarla çatışmalar sona ermez. Berlin Konferansı çerçevesinde varılan siyasi çözüme alternatif yok." değerlendirmesinde bulundu.

Gauvin, önceliğin Libya'da çatışmaların sona ermesi olduğunu kaydetti.

Fransa'nın, BM'nin yaptığı çalışmalara destek verdiğini ifade eden Gauvin, ülkesinin Libya'nın egemenliğine, birliğine ve istikrarına bağlı olduğunu belirtti.

RUSYA DA ONAYLAMADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesini onaylamadıklarını söyledi.

Lavrov, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS Dışişleri Bakanları Konseyinin video konferans yoluyla gerçekleştirilen gayriresmi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafter'in kendisini tek taraflı devlet başkanı ilan etmesini değerlendiren Lavrov, "Rusya bunu onaylamıyor. Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil." diye konuştu.

Lavrov, "Ne (Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz) Serrac’ın Hafter ile konuşmak istemediği yönündeki açıklamalarını ne de Hafter’in tek başına Libya halkının hayatını belirleme kararını onaylıyoruz. Ne o ne de bu, oluşan duruma çözüm getirecek istikrarlı uzlaşmanın sağlanmasına yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Libya’da tarafların kendi başlarına ortak çözüme varması gerektiğini vurgulayan Lavrov, taraflarla temasları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

HAFTER KENDİSİNİ TEK TARAFLI "DEVLET BAŞKANI" İLAN ETMİŞTİ



Halife Hafter, son dönemde yaşadığı askeri kayıpların ardından dün akşam yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" ileri sürmüştü.

Kendisine bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusunun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.