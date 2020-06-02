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  3. Hafter'e bir darbe daha... Bırakıp kaçtılar!
02 Haziran 2020 Salı 20:47 | Son Güncelleme:

Hafter'e bir darbe daha... Bırakıp kaçtılar!

Hafter'e bir darbe daha... Bırakıp kaçtılar!

Libya'da başkent Trablus'un güneyine doğru ilerlemeyi sürdüren ordu güçleri, Halife Hafter milislerine ait 2 tank ele geçirdi.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus’un güneyinde süren operasyonlarda 2 tank ve 106 top bataryasının ele geçirildiği duyuruldu.

AA'nın aktardığı habere göre, açıklamada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin silahlarını bırakarak kaçtığı kaydedildi.

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, bugün öğleden önce yaptığı açıklamada, orduya bağlı hava unsurlarının son 24 saatte Trablus'un güneyindeki Esabia kenti çevresine düzenlediği 5 hava operasyonunda, Hafter'e bağlı 12 milisin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Kununu ayrıca, milislere ait 1 mühimmat aracı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yapımı 1 zırhlı aracın imha edildiğini belirtmişti.


Hafter'e bir darbe daha... Bırakıp kaçtılar!
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