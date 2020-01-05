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  3. Hafter'e ait savaş uçakları Trablus'ta askeri okulu vurdu

Hafter'e ait savaş uçakları Trablus'ta askeri okulu vurdu

Hafter'e ait savaş uçakları Trablus'ta askeri okulu vurdu

Hafter'e ait savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki Hadbe bölgesinde askeri okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Hafter'e ait savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki Hadbe bölgesinde askeri okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Darbeci Hafter'e bağlı savaş uçaklarının Trablus'un güneyinde bulunan askeri okulu vurması sonucu 45 öğrencinin hayatını kaybettiği 35 öğrencinin yaralandığı iddia edildi.

UMH'den yapılan açıklamada yaralılar için Trablus genelinde kan bağışı çağrısı yapıldı.


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