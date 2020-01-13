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  3. Hafter'e 1 ay içinde eski sınırına dön çağrısı 

Hafter'e 1 ay içinde eski sınırına dön çağrısı 

Hafter'e 1 ay içinde eski sınırına dön çağrısı 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Rusya ateşkesin ardından Hafter güçlerinden ülkede 4 Nisan 2019 tarihindeki sınırlarına 1 ay içinde çekilmesini istedi.

4 Nisan’da Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Trablus’a karşı operasyon başlattıklarını duyurmuş ve kısa sürede 2014’ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus Havalimanı’nı ele geçirmişti. Bir ay içinde de Hafter birlikleri, Trablus’a saldırılarında ikmal noktası olarak bilinen başkentin 100 kilometre güneyindeki Giryan şehrini ele geçirmişti. 


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