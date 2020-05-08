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  3. Hafter'den Trablus'a saldırı: 1 sivil hayatını kaybetti

Hafter'den Trablus'a saldırı: 1 sivil hayatını kaybetti

Hafter'den Trablus'a saldırı: 1 sivil hayatını kaybetti

Hafter milislerinin başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, başkent Trablus’un farklı bölgelerine roketli saldırı düzenledi.

AA muhabirine konuşan Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu resmi sözcüsü Mustafa el-Meceli, "Hafter milisleri tarafından atılan roketler başkentteki Trablus limanı, Mitiga Havalimanı ve sahil yoluna düştü. Saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.” İfadelerini kullanıdı.

Hafter milisleri dün gece de başkente roketlerle saldırmış, şehrin güneyindeki Ebu Selim bölgesine düşen roketler nedeniyle 6 sivil hayatını kaybetmişti.


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