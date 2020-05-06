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  3. Hafter'den kopan 4. bölge

Hafter'den kopan 4. bölge

Hafter'den kopan 4. bölge

Libya'nın Cezayir sınırındaki Gat kenti Devrimciler Konseyi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in darbe girişimini reddettiklerini ve Libya hükümetinin yanında yer aldıklarını duyurdu.

Sebha kentindeki 17 Şubat Devrimciler Konseyi, Murzuk kenti Askeri Konseyi ve Ubari kenti de yakın zamanda Libya hükümetine desteğini açıklamıştı. Öte yandan UMH, Trablus’un güneybatısında Hafter’in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü’nü geri almak için operasyon başlattı. 


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