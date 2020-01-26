Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Libya’da Hafter güçleri dün gece başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu ile saldırı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin yerleşim bölgelerini hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin 20 senedir Libya’da yaşayan bir Fas vatandaşı olduğu ifade edildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA