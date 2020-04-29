Hafter sahada da masada da kaybetti! Korsan başkanlık ilanını dünya tanımadı

Türkiye’nin silah ve lojistik desteğiyle son 1 haftadır ağır kayıplar veren Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin komutanı Halife Hafter’in kendini devlet başkanı ilan etmesi dünyadan tepki çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hafter’in devlet başkanlığı ilanını onaylamadıklarını söyledi ve “Libya’nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil” dedi.

TEK TARAFLI OLMAZ

ABD’nin Trablus Büyükelçiliği de Hafter’in tek taraflı olarak ülkenin başına geçtiğine dair yaptığı açıklamadan “Washington’ın üzüntü duyduğunu” bildirdi.Avrupa Birliği (AB) de, “Tek taraflı çözümlerin” ülkede barışa yönelik siyasi sürece zarar verdiğini söyledi. BM Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams da, Libya’da yapılacak herhangi bir siyasi değişimin demokratik yollarla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüşen Williams, BM Güvenlik Konseyinin kararları gereği Libya’da hükümet olarak sadece Suheyrat Anlaşması ve bu anlaşmayla belirlenen kurumların uluslararası tanınırlığının bulunduğunu vurguladı.

GECE YARISI 65 GRAD FÜZESİYLE SALDIRDI



Hafter’e bağlı silahlı güçler, dün Tareeq Al-Shouq’taki bir hastaneyi bombaladı, hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan 5 hasta yaralı olarak kurtuldu. Trablus’un Arada ve Souq Al Jum’a bölgelerine yönelik bombardımanlarda ise aynı aileden 4 kişi öldü. Msallata kentine fırlatılan 65’i aşkın grad füzesi kentte ciddi hasar meydana getirdi. UMH güçlerine bağlı hava kuvvetleri ise Hafter kontrolündeki Vatiyye Hava Üssü’nü hedef aldı.