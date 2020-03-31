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Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı

Hafter milislerinden Trablus'a roketli saldırı

Son Dakika Haberleri.. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'ta iki mahalleyi hedef alan saldırılarında 1 sivil öldü, 4'ü yaralandı.

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin başkentin batısındaki Kirkariş bölgesinde sivil yerleşim alanını roketle vurduğunu belirtti.

Meci, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Trablus'un güneyindeki Ebu Selim Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Hafter milislerinin bölgeye düzenlediği roketli saldırıda biri çocuk 2 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, saldırının ayrıca bölgede ciddi hasara sebep olduğu aktarıldı.

Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önerdiği ateşkes teklifini olumlu karşıladıklarını söylemişti.

Ancak Hafter milisleri, buna rağmen saldırılarını sürdürüyor.

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