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  3. Hafter milisleri Trablus'ta askeri sağlık kurumuna roketli saldırı düzenledi

Hafter milisleri Trablus'ta askeri sağlık kurumuna roketli saldırı düzenledi

Hafter milisleri Trablus'ta askeri sağlık kurumuna roketli saldırı düzenledi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'taki askeri sağlık kurumuna roketlerle düzenlediği saldırıda 1 sağlık çalışanı öldü, 6 görevli yaralandı.

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Bakanlığına bağlı Askeri Sağlık Kurumu’na düzenledikleri roketli saldırıda 1 çalışanlarının hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırıda 6 sağlık çalışanının yaralandığını ifade eden Haşimi, kurumda büyük çapta maddi zarar meydana geldiğini belirtti. Hafter milisleri dün başkent Trablus’un havaalanı yolu bölgesindeki sahra hastanesine 6 roket saldırısı düzenlemiş ve saldırı sonucunda hastane ile ambulanslar ağır hasar almıştı.


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