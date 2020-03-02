Hafter heyetinden Şam'a üst düzey ziyaret
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından oluşturulan Geçici Hükümet'ten üst düzey bir heyet, Suriye'yi ziyaret ederek Esed rejimi yetkilileriyle görüştü.
Bingazi merkezli Marsad internet gazetesinin haberine göre, başkent Şam’a giden Libya heyetinde Hafter Hükümeti Başbakanı Yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, Dışişleri ve Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Savunma Bakanı Yunus Ferhan ve İstihbarat Şefi Mustafa el-Mukaran yer aldı.
HALEP’TE KATLİAM
Suriye’de rejimin Halip’in batısındaki Kafr köyüne saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil öldü, 6 kişi de yaralandı.