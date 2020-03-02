Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2384
  • 6,8889
  • 319.519
  • 105994
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hafter heyetinden Şam'a üst düzey ziyaret

Hafter heyetinden Şam'a üst düzey ziyaret

Hafter heyetinden Şam'a üst düzey ziyaret

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafından oluşturulan Geçici Hükümet'ten üst düzey bir heyet, Suriye'yi ziyaret ederek Esed rejimi yetkilileriyle görüştü.

Bingazi merkezli Marsad internet gazetesinin haberine göre, başkent Şam’a giden Libya heyetinde Hafter Hükümeti Başbakanı Yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, Dışişleri ve Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Savunma Bakanı Yunus Ferhan ve İstihbarat Şefi Mustafa el-Mukaran yer aldı.

HALEP’TE KATLİAM

Suriye’de rejimin Halip’in batısındaki Kafr köyüne saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil öldü, 6 kişi de yaralandı.


Atina'dan sonra ilk kare
Kadın dizisi final yaptı, şaşırtan itiraf geldi
Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!
Aylar sonra sevgilisiyle ilk poz
'Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum, bana artık uyku yok'
<p> </p>

Yunan polisinden göçmenlere sert müdahale!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Covid-19 aşısı bulunmasa bile zamanla sönümlenecek

Tiroit habercisi olabilir!