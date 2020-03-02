Hafter heyetinden Şam'a üst düzey ziyaret

Bingazi merkezli Marsad internet gazetesinin haberine göre, başkent Şam’a giden Libya heyetinde Hafter Hükümeti Başbakanı Yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, Dışişleri ve Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Savunma Bakanı Yunus Ferhan ve İstihbarat Şefi Mustafa el-Mukaran yer aldı.

HALEP’TE KATLİAM

Suriye’de rejimin Halip’in batısındaki Kafr köyüne saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil öldü, 6 kişi de yaralandı.