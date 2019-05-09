Hafter güçlerinden UMH'ye hava saldırısı!

Hafter güçlerine ait uçaklar, başkentin batısındaki Cenzur bölgesinde bulunan "Cenzur Atlıları" Taburu'nu 3 roketle hedef aldı.

Saldırıdan sonra taburun olduğu alanda patlamalar olduğu ve bölgede ambulans sirenlerinin duyulduğu kaydedildi. Saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

(AA)