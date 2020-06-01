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  3. Hafter güçleri yine sivilleri hedef aldı: 5 ölü
01 Haziran 2020 Pazartesi 17:43 | Son Güncelleme:

Hafter güçleri yine sivilleri hedef aldı: 5 ölü

Hafter güçleri yine sivilleri hedef aldı: 5 ölü

Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'ta gerçekleştirdiği roket saldırısında en az 5 hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

Libya’da darbeci General Halife Hafter’e bağlı güçler, başkent Trablus’a saldırmaya devam ediyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Medya Danışmanı Amin Al Hashemi yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus’taki yerleşim yerlerini 5 roketle hedef aldığını bildirdi. Saldırılarda 5 sivil hayatını kaybederken en az 12 sivil de yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğunu belirtildi. Saldırı sonucu bölgedeki birçok ev ve araçta büyük hasar oluştuğu ifade edildi.


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