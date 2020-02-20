Hafter bombaladı, bütün ipler koptu

Cenevre’de önceki gün başlayan Libya barışı için 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının ikinci turu henüz başlamadan Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı güçler Trablus Limanı’nı iki kez peş peşe roketle bombaladı. Bunun üzerine dün görüşmeleri yöneten Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), saldırıyı güçlü bir dille kınadı. ‘Hayal kırıklığı yaratan’ ifadesi kullanılan saldırının bir dizi zaiyatla sonuçlandığı ve sıvılaştırılmış gaz taşıyan geminin vurulmasının gerçek bir felakete yol açabileceğine işaret edilirken, “Trablus Limanı’nın Libya Ulusal Ordusu tarafından bombalanmasını güçlü bir şekilde ve yeniden kınadığımızı ifade etmek istiyoruz.” değerlendirilmesinde bulunuldu.

GÜÇLÜ BİR SİNYAL

UNSMIL, açıklamada, özellikle çatışma bölgelerinde gerilimin ve kışkırtıcı eylemlerin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ise, Trablus Limanı’na düzenlenen saldırıların ardından Cenevre’de devam eden ateşkes görüşmelerini askıya aldı. Başkanlık Konseyi de saldırganlara (Hafter milisleri) ve işledikleri ihlallere karşı kararlı bir tavır alınıncaya kadar toplantıya katılım yapılmayacağını açıkladı.

UMH başbakanı Fayez el Serrac, Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını, geri dönmek için güçlü bir sinyal beklendiğini belirtti.

HAFTER’İN İKİLİ OYUNUNA MOSKOVA DA KATILDI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Libya’da Trablus’taki hükümete karşı savaşan Ulusal Ordu’nun başındaki General Halife Hafter’le Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Görüşmede, Şoygu ve Hafter’in Libya’daki krizin sadece siyasi yoldan sona erdirilebileceğini kabul ettiği belirtildi.

ABD’DEN BASKI: SÖZÜNDE DUR

ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Hafter’e ateşkes konusunda verdiği sözü hatırlattı. Norland, Libya’ya gerçekleştirdiği ilk ziyareti kapsamında Halife Hafter’le Bingazi’de bir araya geldi. Görüşmede, Hafter’in beyan ettiği daimi ateşkes vaadini hatırlatan Norland, Berlin Konferansı’na katılan tarafların da “silah ambargosunun uygulanması ve siyasi çözüm yönündeki” taahhüdünü yineledi. Norland, Sarrac ile de görüşecek.

FRANSA’DAN GÜNEY KIBRIS’A ASKERİ DESTEK

Fransa Savunma Bakanı Florance Parly, Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs’la dayanışma içerisinde olduklarını söyledi. GKRY’li mevkidaşı Savvas Angelides’le görüşen Parly, Fransız donanmasının bölgedeki varlığını sürdürmesi kararının alındığını belirtti.