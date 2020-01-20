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  3. Hafter Berlin Konferansı'nın ardından ateşkesi ihlal etti

Hafter Berlin Konferansı'nın ardından ateşkesi ihlal etti

Hafter Berlin Konferansı'nın ardından ateşkesi ihlal etti

Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal etti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan saldırısıyla ateşkesi ihlal etti.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sözcüsü Abulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde "Halife Hafter'e bağlı milislerin rastgele havan atışı yaparak ateşkesi ihlal ettiğini" söyledi.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum, Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanırken pazar gün içinde Halife Hafter'e bağlı milisler, aynı şekilde Hallatat bölgesinde de havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti. 

Hafter milislerinin havan saldırısında petrol tankerleri isabet almış, yangın çıkmış ve başkent semalarında siyah dumanlar yükselmişti.

(AA)

 


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