Hackerlardan Trump'a 42 milyon dolarlık tehdit

Hackerlar, ele geçirdikleri belgeler karşılığında önce 21 milyon dolar istedi, bir süre sonra da bu rakamı iki katına çıkararak yeni hedeflerinin Trump olduğunu duyurdu. Revil adlı grup, bir hafta süre tanıdıklarını belirtti. Madonna, Lady Gaga, Bruce Springsteen, Nicki Minaj ve Mariah Carey gibi ünlülerle iş yapan firma yaptığı açıklamada, “ Devasa boyutta fidye ödenmiş olsa bile suçlular belgeleri her durumda sızdırır” değerlendirmesi yer aldı.

