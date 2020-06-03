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  3. Hacker grubu Anonymous'dan yine belgeli iddia! 'Lady Diana'yı Kraliyet öldürdü'
03 Haziran 2020 Çarşamba 04:31 | Son Güncelleme:

Hacker grubu Anonymous'dan yine belgeli iddia! 'Lady Diana'yı Kraliyet öldürdü'

Hacker grubu Anonymous'dan yine belgeli iddia! 'Lady Diana'yı Kraliyet öldürdü'

Hacker grubu Anonymous, Galler Prensesi Diana'nın trajik ölümünü İngiliz Kraliyeti'nin organize ettiğini öne sürdü.

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Galler Prensesi Lady Diana’nın ölüm nedenine dair belgeler olduğunu iddia ettiği metinler yayımladı. Belgelerde 31 Ağustos 1997’de Paris’te trafik kazasında ölen Diana’nın İngiliz Kraliyet ailesi tarafından öldürüldüğü ve bunun bir kaza olmadığı iddia edildi. Grup, Diana’nın çok fazla özel bilgiye sahip olduğunu öne sürdü. Buna göre Diana, Prens Phillip’in insan ticareti işi yaptığını, kayınbiraderi Prens Andrew’un istismar ve tecavüzlerini biliyordu ve her şeyi bir kasete kaydedip, onu da saraydaki bir kasaya saklamıştı. Kaset daha sonra örtbas edildi.

RÖPORTAJDA SÖYLEMİŞTİ 

DIana ölmeden önce verdiği bir röportajda, eşinin kendisini öldürmek için bir kaza planladığını söylemiş, Kraliyet Ailesi daha sonra tüm bu söylenenleri yalanlamıştı.

Anonymous, Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Andrew’ın Diana’nın ölümünde pay sahibi olduğunu ima etti. 


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