Güvenlik talimatlarını dinlemeyen kadın yolcu uçaktan atıldı

Olay, Wellington-Auckland seferini yapan uçakta yaşandı. Acil durum çıkışlarının yapıldığı sırada oturan kadın, uçuş ekibinin güvenlik talimatlarını dinleme konusundaki bütün çabaların geri çevirdi.

Yolcular, kadını ‘zengin görünümlü’ olarak tanımladı, Louis Vuitton marka lüks bir çanta taşıdığını söyledi.

Uçakta bulunan diğer bir yolcu, güvenlik uyarılarının yapıldığı sırada kadının uçuş ekibini dinlemediğini, kitabını okuduğunu ve cep telefonuyla ilgilendiğini anlattı. Yolcu, kadınla birlikte seyahat eden bir erkeğin de aynı şekilde elindeki cihazla meşgul olduğunu söyledi.

'KULAKLARINI TIKADI'

Yolcu, olayı şöyle anlattı: “Uçuş görevlisi sabırlı bir şekilde ‘Neler olduğunu izleyebilir misiniz, çünkü acil çıkışta oturuyorsunuz’ dedi. Görevli aşırı kibardı ve aynı şeyi sormaya devam etti, ancak kadın kulaklarını tıkadı.”

Kadının tavrı nedeniyle kalkış gecikirken, diğer yolcular da kendisinden uyarılara dikkat etmesini istedi, ancak kadın bunu reddetmeyi sürdürdü.

Yeni Zelanda Havayolları’ndan yapılan açıklamada, ‘yolcunun ekibin talimatlarına uymayı reddetmesi’ nedeniyle pilotun uçuş kapısına geri döndüğü belirtildi.

Sözcü, “Uçak döndüğünde kapıda polis bekliyordu ve yolcu da uçaktan çıkartıldı” dedi.

(Sputnik)