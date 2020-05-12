Güvenli turizm tanıtımı Alman basınında! 'Türkiye, tatilcileri girişte test edecek'

Alman gazetesi Der Tagesspiegel’de yayımlanan “Türkiye tatilcileri ülkeye girişte test etmek istiyor” başlıklı haberde, koronavirüsle mücadelede başarı sağlayan Türkiye’nin turizm konusunda atacağı adımlar ele alındı.

FİLYASYONA ÖVGÜ



Susanne Güsten tarafından kaleme alınan ve “Türkiye, kendisini diğerlerine kıyasla daha güvenli bir tatil ülkesi olarak tavsiye etmek istiyor” denilen haberde, Bakan Ersoy’un açıklamalarına yer verilerek, tatil beldelerinden otellerin işleyişine, gelen turistlerin hızlı ve güvenilir sonuç veren testlerle taramadan geçirilmesine kadar alınan tüm tedbirler anlatıldı.

Haberde Türkiye’deki vaka ve ölüm oranlarının İtalya, İspanya ve Yunanistan’a kıyasla çok düşük olduğunun altı çizilerek, vaka takibinin sağlandığı filyasyon sisteminin nasıl işlediği anlatıldı. Haberde Türkiye’nin sağlık sistemindeki başarısını turizm sektörüne yansıtmak için hazırlıklar yaptığı kaydedildi. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimlerine ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un güvenli tatil konusundaki anlatımlarına yer verildi.

VENTİLATÖR BİLGİSİ VERİLECEK



Haberde, “dünyada ilk” olduğu vurgulanan turizm reklamlarında tatil beldelerindeki yoğun bakım yatak sayısı ve “ventilatör” solunum cihaz sayısının yer aldığı belirtildi. Ülkeye giren her turiste test yapılacağı, ayrıca tatil yerlerinde test istasyonları kurularak günde 20 bin kişiye uygulanacağı anlatıldı. Otellerde yüzde 60 doluluk hedeflendiği belirtilerek oteldeki sosyal mesafe uygulamaları hakkında bilgi verildi.